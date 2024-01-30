Новые поправки о мобилизации в РФ: что могут изменить, кому дадут отсрочку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в России могут быть рассмотрены поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», сообщает MK.RU. Когда это произойдет, какие последние новости известны?

Что могут изменить в законе о мобилизации

По словам Останиной, в России в настоящее время порядка 2 млн 300 тысяч многодетных семей, которых государство не защищает в полной мере. Например, отцы троих детей подлежат мобилизации, а отсрочку могут получить только те мужчины, у которых есть четверо, напомнила парламентарий.

Глава семейного комитета Госдумы объяснила, что она подготовила законопроект о поправках в закон о мобилизации, который может быть рассмотрен в парламенте уже в марте этого года.

«Мой законопроект, а он внесен в Госдуму, сейчас найдет поддержку. Потому что мои поправки в директиву Генштаба были поддержаны Генштабом. 11 тысяч отцов вернулись, будучи уже мобилизованными. Этого недостаточно, нужен закон, чтобы не допустить ненужной, излишней социальной напряженности, я составила письмо в комитет по обороне и уже получила подтверждение со стороны председателя Андрея Картаполова о том, что в марте законопроект будет рассмотрен», — рассказала Останина.

Депутат Госдумы уверена, что такие меры направлены на то, чтобы российские семьи могли доверять государству и рассчитывать на его поддержку.

«Я с трудом могу себе представить будущих молодоженов, которые в кафе за фужером вина с букетом цветов сидят и рассчитывают: вот если будет у нас маткапитал 600 тысяч, тогда мы вступим в брак и родим ребенка. Нет, нужны доверие и уверенность, что завтра все это не отменится», — заявила Останина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нина Останина

Что не так со статусом многодетной семьи в РФ

23 января президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них.

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в тексте документа.

В комментарии NEWS.ru Останина объяснила, что данный указ требует доработки, потому что после исполнения старшему ребенку 18 лет все меры поддержки перестают действовать.

«Я считаю нужным и правильным развить пункт 3 этого указа, где говорится о том, что государством гарантируются меры социальной поддержки. Но эти меры гарантируются только до исполнения старшему ребенку возраста 18 лет, а дальше уже эти гарантии государство не обеспечивает. Многодетная семья должна иметь не только бессрочный статус, но и бессрочные меры поддержки», — сказала парламентарий.

Также она обратила внимание на проблему, когда девушки выходят замуж за иностранцев, а потом возникает разлад в семье. Например, после начала СВО в Италии было много бракоразводных процессов, и по закону ребенок там остается с отцом. Детей российским матерям не отдали, а российское государство никак не может помочь в данном вопросе, обратила внимание Останина.

При этом глава семейного комитета Госдумы уверена, что в России необходимо создать такие условия, чтобы семьи не распадались.

«От нас другого ждут — закона о социальном жилье и первом рабочем месте. Никогда никакими запретными мерами проблемы не решишь. Зачастую семейная жизнь дает трещину из-за бытовых неурядиц. Задача государства — обеспечивать базовые потребности. Это жилье и зарплаты», — резюмировала Останина.

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