Кардиолог объяснила, как поднять артериальное давление в домашних условиях Кардиолог Суворова: необходимо выпить воды для повышения артериального давления

Для повышения артериального давления необходимо выпить воды, добавив в нее поваренную соль, посоветовала врач-кардиолог Галина Суворова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист объяснила, что это увеличит объем циркулирующей крови и поможет поднять давление.

Первое, что нужно сделать, это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление, — уточнила врач.

Кроме того, можно лечь и поднять ноги, чтобы они находились выше головы. Еще один способ повысить давление — выпить чашку крепкого кофе или очень сладкого чая, отметила Суворова. Она предупредила, что, прежде чем пользоваться этими советами, нужно определить причину плохого самочувствие. Давление может резко снижаться из-за метеозависимости, кровотечений или злоупотребления лекарственными препаратами. Специалист подчеркнула, что в некоторых ситуациях правильнее обратиться к врачу или даже вызвать скорую помощь.

Диетолог Марият Мухина ранее порекомендовала людям, страдающим гипертонией, пить напитки на основе иван-чая и лемонграсса вместо кофе. По ее словам, эти растения улучшают когнитивные функции, при этом не повышая артериальное давление.