Диетолог назвала варианты безопасной замены кофе для гипертоников Диетолог Мухина назвала иван-чай и лемонграсс заменой кофе при гипертонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тонизирующие свойства напитков на основе иван-чая и лемонграсса позволяют им стать хорошей заменой кофе для людей с гипертонией, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По ее словам, эти растения улучшают когнитивные функции, при этом не повышая давление.

Есть растения, которые обладают прекрасным тонизирующим эффектом, улучшают когнитивную функцию. Например, иван-чай, который не содержит кофеина и не повышает давление. Он обладает бодрящим действием, но в то же время может использоваться и при бессоннице, — пояснила эксперт.

Что касается лемонграсса, то его польза для гипертоников также заключается в тонизировании без повышения давления, продолжила врач. Кроме того, по ее словам, напитки из этого растения снимают нервное напряжение, способствуют повышению иммунитета и выводу токсинов из организма.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев предупредил, что кофе, крепкий чай и алкоголь могут вызвать гипертонический криз (резкое повышение артериального давления до опасных значений). Специалист уточнил, что давление может подняться как во время употребления спиртного, так и на следующее утро.