Интервью Путина: итоги, в чем обвинили Карлсона, будет ли новое, реакции

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня объяснил, что американский журналист Такер Карлсон не задал ни одного острого вопроса Владимиру Путину, так как не хотел накалять обстановку. Какие последние новости выходили об этом интервью?

Что Песков сказал про интервью Карлсона

По словам представителя Кремля, журналист из США вел себя корректно во время общения с президентом России, поэтому отказался от резких формулировок.

«Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверно, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять, хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди. Многим это могло бы не понравиться», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью, но оно добавило ему популярности в мире.

«Поэтому, конечно, определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали. Ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится несладко. Но, с другой стороны, будучи достаточно умным человеком, я думаю, что он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности», — подчеркнул он.

Песков, подводя итоги интервью, заявил, что большое количество просмотров не означает «поддержку», но говорит о том, что Владимир Путин может быть услышан.

«Нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — резюмировал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин не будет давать новые интервью журналистам из стран Европы.

«Им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию», — заявил Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Как на Западе отреагировали на интервью Путина

Американская газета The New York Times считает, что большая часть интервью российского лидера была посвящена США и критике их союзников. Авторы отметили, что в преддверии президентских выборов в 2024 году Путин отверг предположение Карлсона о том, что смена администрации в США может привести к изменению событий на Украине.

Корреспондент французской газеты Le Monde в Москве Бенуа Виткин считает, что Путин показал западной публике, что он является разумным руководителем.

«[Путин] смог предстать перед американской общественностью в лучшем свете, показав себя разумным и опытным лидером, испытывающим сострадание даже к заблуждениям Америки», — написал он.

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд сказала, что Владимир Путин полностью руководил беседой с Такером Карлсоном, который за два часа практически «не проронил ни слова».

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