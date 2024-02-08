В Египте заявили о коллапсе системы гуманитарной поддержки сектора Газа Глава МИД Египта: система гуманитарной помощи Газе находится на грани коллапса

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Угрозы опасного расширения конфликта между Израилем и Палестиной нарастают, сообщил глава Министерства иностранных дел Египта Самех Шукри после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и министром иностранных дел страны Константиносом Комбосом. По его словам, которые передает ТАСС, страдания мирных жителей сектора Газа немыслимы и система гуманитарной поддержки оказалась на грани коллапса.

Человеческие страдания в секторе Газа немыслимы. Система гуманитарной поддержки находится на грани коллапса, а угрозы опасного расширения конфликта реальны и нарастают, — заявил Шукри.

Как подчеркнул министр, Египет поддерживает контакты с заинтересованными странами для прекращения огня в Газе и призывает мировое сообщество показать свою ответственность в этом вопросе. Шукри добавил, что обсудил с Комбосом оказание гуманитарной помощи населению Газы. Кипрский министр в свою очередь отметил, что во время переговоров с коллегой из Египта поднималась тема организации одностороннего морского коридора для дополнительной поддержки гражданского населения.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что руководство Израиля согласилось на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, от палестинского движения ХАМАС также предварительно получена положительная реакция.