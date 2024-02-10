В США признали, что допустили ошибку в реакции на конфликт в Газе NYT: власти США назвали промахом реакцию на эскалацию конфликта в секторе Газа

Фото: Omar Ishaq/dpa/Global Look Press

Подход США к конфликту в секторе Газа стал ошибкой, заявил заместитель советника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер, передает газета New York Times. Чиновник сообщил о допущенных «промахах» в ходе закрытой встречи с лидерами американской арабской общины в Мичигане.

Мы очень хорошо осознаем, что у нас есть ошибки в ходе реагирования на этот кризис с 7 октября. Мы оставили очень разрушительное впечатление, основанное на совершенно неадекватном публичном отчете о том, насколько президент, администрация и страна ценят жизни палестинцев. И это началось, честно говоря, довольно рано в конфликте, — сказал он.

При это Файнер выразил сожаление в связи с «промахом» администрации Байдена в начале эскалации. Он пообещал, что Вашингтон постарается действовать лучшим образом в будущем. Чиновник добавил, что властям США также следовало быстрее выступить с публичным осуждением заявлений некоторых израильских политиков, в частности, речь идет об их сравнениях «жителей Газы с животными».

Кроме того, в издании утверждают, что события в Газе создали политические проблемы для Байдена. Утверждается о возмущении молодежи, темнокожих избирателей и прогрессивного крыла демократов в связи с отказом президента следовать требованиям некоторых членов Демократической партии призвать Палестину и Израиль к перемирию.

Ранее власти Палестины заявили, что планы руководства Израиля по продолжению военной операции в секторе Газа, включая юг анклава, станут началом изгнания палестинского народа со своих земель. При этом отмечается, что настало время всему миру взять ответственность и «противостоять началу еще одной катастрофы», которая приведет к длительному вооруженному конфликту в регионе.