Власти Палестины предупредили о последствиях операции Израиля на юге Газы Власти Палестины: операция Израиля на юге Газы приведет к изгнанию населения

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Планы руководства Израиля по продолжению военной операции в секторе Газа, включая юг анклава, станут началом изгнания палестинского народа со своих земель, предупредили власти частично признанного государства Палестина, их заявление приводит агентство WAFA. В послании также говорится о том, что пришло время всему миру взять ответственность и «противостоять началу еще одной катастрофы», которая приведет к длительному вооруженному конфликту в регионе.

Заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху о планах продолжения агрессии в Рафахе на юге сектора Газа и эвакуации из этого региона мирных жителей представляют реальную угрозу и являются прелюдией к реализации политики [Израиля], направленной на вытеснение палестинцев со своих земель, — отметило руководство государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовиться к ликвидации оставшихся четырех батальонов ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. При этом он подчеркнул необходимость разработать план эвакуации мирного населения из этого района.

До этого глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале сказал, что Армия обороны Израиля разрушила более 70% зданий в ходе операции в секторе Газа. По его словам, атаки ЦАХАЛ продолжаются уже свыше 100 дней. За это время были убиты порядка 10 тысяч палестинских детей, еще 10 тысяч человек погребены под обломками, информировало агентство WAFA.