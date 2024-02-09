Нетаньяху поручил готовить ликвидацию ХАМАС в Рафахе

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Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовиться к ликвидации оставшихся четырех батальонов ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа, передает ТАСС. При этом необходимо разработать план эвакуации мирного населения из этого района.

Невозможно достичь цели войны по уничтожению ХАМАС, оставив четыре батальона ХАМАС в Рафахе. С другой стороны, очевидно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зон боевых действий, — заявил Нетаньяху.

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале заявил, что Армия обороны Израиля разрушила более 70% зданий в ходе операции в секторе Газа. По его словам, атаки ЦАХАЛ продолжаются уже свыше 100 дней. За это время были убиты порядка 10 тысяч палестинских детей. Еще 10 тысяч человек погребены под обломками, передает агентство WAFA.

1 февраля руководство Израиля согласилось на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. По его словам, от палестинского радикального движения ХАМАС также предварительно получена положительная реакция.