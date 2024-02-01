Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа МИД Катара: Израиль готов прекратить огонь в Газе, ХАМАС настроено положительно

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Израиля согласилось на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, заявил арабскому телеканалу Al Jazeera официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. По его словам, от палестинского радикального движения ХАМАС также предварительно получена положительная реакция.

Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС, — указал катарский дипломат.

Ранее 12-й телеканал израильского телевидения сообщил, что глава разведывательной службы МОССАД Давид Барнеа предложил военному кабинету страны заключить новую сделку с ХАМАС. Он считает, что 35 человек, находящихся в заложниках у группировки, можно обменять на 35 дней перемирия.

В свою очередь, издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников информировало, что Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения о перемирии сроком на два месяца в обмен на освобождение более сотни заложников. По данным NYT, сделка может быть заключена в ближайшие две недели.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что Тель-Авив не выведет войска из сектора Газа, пока не будут достигнуты все цели. По его словам, главными из них являются абсолютная победа над ХАМАС и появление гарантий, что анклав больше не будет представлять угрозы.