Каждая вторая постройка в секторе Газа разрушена из-за действий Израиля МИД Палестины: Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Действия израильской армии привели к тому, что в секторе Газа разрушено более 70% зданий, сообщил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX встрече глав государств и правительств Движения неприсоединения, проходящей 19-20 января в Кампале. По его словам, атаки продолжаются уже свыше 100 дней. За это время были убиты 10 тысяч палестинских детей. Еще 10 тысяч погребены под обломками, передает агентство WAFA.

Израильская армия разрушила более 70% домов и зданий в секторе Газе. Перемещенными лицами стали почти 2 млн палестинцев, половина из которых — это дети. За более чем 100 дней израильские военные убили около 10 тыс. детей. Еще почти 10 тыс. человек, в основном женщины и дети, погребены под обломками, — заявил Малики.

Министр назвал ситуацию в палестинском анклаве ужасающей. По его словам, Израиль развязал геноцидную войну и кампанию массовых убийств. Армия систематически уничтожает каждого, кто причисляет себя к палестинскому народу, добавил глава ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху фюрером современности. Он также раскритиковал структуры, которые должны были отвечать за безопасность, однако выбрали молча наблюдать за геноцидом и варварством в Газе.