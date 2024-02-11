Зеленский начал давить на Сырского CNN: Зеленский потребовал от Сырского не допустить «застоя» в зоне СВО

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский, Александр Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому не допустить «застоя» на фронте, передает CNN. По данным канала, Киев давит на военного, требуя придать конфликту новый фокус.

Зеленский сказал, что «ощущение застоя в южных районах и трудности в боевых действиях в Донецкой области повлияли на общественное настроение», — пишет CNN.

Журналисты добавили, что у Сырского неоднозначная репутация после провальной обороны Артемовска. Как отметили авторы, военный не считался с потерями и при это не смог удержать город.

До этого стало известно, что Зеленский назначил двух заместителей главнокомандующего вооруженными силами страны. Ими стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Кроме того, он назначил двух заместителей начальника Генштаба ВСУ. Эти должности получили бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный выразил мнение, что Александр Сырский умеет приспосабливаться при любой власти, при нем будет усиление карательного аппарата. По мнению журналиста, таким образом президент Украины пытается обезопасить себя от собственной армии. По словам Поддубного, Зеленский испугался, что не успеет бежать с Украины, в случае если бывший главком Валерий Залужный решит, что способен лучше «рулить режимом».