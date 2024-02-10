Военкор разъяснил, зачем Зеленскому нужен Сырский Поддубный: Зеленский пытается обезопасить себя от ВСУ при помощи Сырского

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Александр Сырский (слева)

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский умеет приспосабливаться при любой власти, при нем будет усиление карательного аппарата, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его мнению, таким образом президент Украины Владимир Зеленский пытается обезопасить себя от собственной армии.

Проблема вырусей в том, что они каждый день пытаются доказать окружающим, что они «свои среди своих». <...> Именно поэтому новый главком формирований киевского режима и выпускник МосВОКУ так хорошо умеет приспосабливаться при любой власти. <...> Но есть еще один важный аспект: Зеленский пытается обезопасить себя от собственной армии, — написал Поддубный.

По мнению военкора, Зеленский испугался, что не успеет бежать с Украины, в случае если бывший главком Валерий Залужный решит, что способен лучше «рулить режимом». Бегство президента, по словам Поддубного, может произойти, если армия мобилизованных под дулами автоматов наконец-то поймет, где реальные враги.

Сырский — это, безусловно, усиление карательного аппарата, и одна из главных его задач — удержать войска от разворота и от влияния тех, кто будет уговаривать генералов развернуться, — резюмировал Поддубный.

Депутат Государственной думы генерал-майор запаса Леонид Ивлев ранее заявил, что Сырский клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг. Он подчеркнул, что Сырский, получивший военное образование в Москве, клялся в верности Советскому Союзу. Ивлев считает нарушение Сырским клятвы недопустимым.