В Госдуме напомнили новому главкому ВСУ о клятве в верности СССР Депутат Ивлев заявил, что главком ВСУ Сырский клялся в верности двум странам

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Александр Сырский

Новый главнокомандующий украинской армией Александр Сырский клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг, заявил РИА Новости депутат Государственной думы генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он подчеркнул, что Сырский, получивший военное образование в Москве, клялся в верности Советскому Союзу. Ивлев считает нарушение Сырским клятвы недопустимым.

Меня настораживает, что он дважды принимал военную присягу, дважды клялся в верности разным государствам (СССР и Украине. — NEWS.ru). Одну присягу он уже нарушил, что для меня как офицера недопустимо, — заявил парламентарий.

При этом Ивлев напомнил, что Сырский получал военное образование не только в Москве, но и на Западе. В частности, он прошел подготовку в штабе НАТО, расположенном в бельгийском Монсе. Офицеры Альянса ознакомили его с ключевыми натовскими концепциями ведения современных оперативно-тактических операций. Кроме того, у Сырского много знакомых среди действующих генералов НАТО. По мнению депутата, российской армии не следует недооценивать способности нового главкома ВСУ.

Надо быть готовым ко всему, усиливать огневое поражение и наступательные действия российской армии на пути к нашей победе, — подытожил он.

Предшественник Сырского Валерий Залужный был отправлен в отставку 8 февраля. Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил его за годы службы и подчеркнул, что смена руководства вооруженных сил страны необходима.