Умеров поблагодарил Залужного за два года службы Глава Минобороны Украины Умеров сообщил о решении обновить руководство ВСУ

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный и Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Он также поблагодарил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за «все достижения и победы».

Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен, Валерий Федорович, за все достижения и победы, — написал Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По его словам, на встрече он заявил о необходимости обновления руководства армии. Глава государства также поблагодарил генерала за два года службы.

Ранее сообщалось, что власти Украины планировали официально объявить об отставке Залужного в начале февраля. Однако по просьбе СБУ решение было отложено, так как в службе считали, что оно приведет к массовым беспорядкам не только на улицах Киева, но и в воинских частях.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк до этого сообщил, что отставка Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на фронте. По его словам, глава государства руководствуется именно положением на фронте, принимая кадровые решения.