Зеленский назначил Сырскому двух заместителей Зеленский назначил Сухаревского и Лебеденко заместителями главкома ВСУ

Фото: IMAGO/ABACA/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в личном Telegram-канале сообщил о назначении двух заместителей главнокомандующего вооруженными силами страны. Ими стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко.

Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (его направление — беспилотные системы) и полковник Андрей Лебеденко. Его направление — инновации, — рассказал Зеленский.

Он также назначил двух заместителей начальника Генштаба ВСУ. Эти должности получили бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.

8 февраля на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили генерал-полковника Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».

На следующий день Зеленский отправил в отставку с поста начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу и назначил на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича. Последний ранее командовал силами территориальной обороны страны.