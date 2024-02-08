Офис президента Украины опубликовал указ об увольнении Залужного

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На сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Также там размещен документ о назначении на эту должность генерал-полковника Александра Сырского. Указы датированы 8 февраля.

Уволить Залужного Валерия Федоровича с поста главнокомандующего ВСУ, — говорится в документе об отставке.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский провел встречу с Залужным, на которой заявил ему о необходимости обновления руководства армии. Глава государства поблагодарил генерала за два года службы и предложил ему остаться в команде.

О смене руководства ВСУ также проинформировал министр обороны страны Рустем Умеров. Он выразил благодарность Залужному за все «достижения и победы». Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, который был начальником сухопутных войск.

Перед этим советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отставка Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на фронте. По его словам, глава государства руководствуется положением на передовой, принимая кадровые решения.