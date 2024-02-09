Уволенный Залужный стал Героем Украины Зеленский присвоил отправленному в отставку Залужному звание Героя Украины

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание Героя Украины. Соответствующий указ украинского лидера Владимира Зеленского опубликовали на сайте президента. Залужный также получил орден «Золотая Звезда».

За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю присвоить звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Залужному Валерию Федоровичу — генералу, — сказано в тексте указа.

Указ Зеленского датирован вчерашним числом, когда было официально объявлено об отставке Залужного и назначении главкомом ВСУ Александра Сырского. Кроме этого, звание Героя Украины присвоили руководителю ГУР Кириллу Буданову.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что увольнение Залужного не изменит ход специальной военной операции России. По его словам, СВО продолжится до полного достижения целей.

Военный корреспондент Александр Сладков назвал замену Залужного на Сырского грамотным решением Зеленского. Журналист подчеркнул, что украинский президент сменил сердобольного генерала на командующего, который будет безропотно выполнять все приказы. При этом, по словам Сладкова, перемены в руководящем составе ВСУ не принесут облегчения России.