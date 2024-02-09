Военкор назвал замену Залужного на Сырского грамотным решением Зеленского Сладков: замена Залужного на Сырского стала грамотным решением Зеленского

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Замена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на генерала Александра Сырского является грамотным решением президента Украины Владимира Зеленского, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, руководитель страны сменил сердобольного генерала на командующего, который будет безропотно выполнять все приказы.

Считаю, что это грамотное решение Зеленского, который сменил сердобольного генерала на командующего, который будет выполнять его приказы и приказы НАТО безропотно, без всяких человеческих эмоций, как и положено военному командиру. Нам это облегчения не принесет, такое назначение, — пишет журналист.

Ранее агентство Bloomberg писало, что увольнение Залужного с должности главкома ВСУ несет политические риски для президента Зеленского. По словам авторов материала, генерал имел высокую популярность среди населения — более 90%. При этом новый главком Сырский не имеет широкой поддержки на Украине. Профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен считает смены в руководстве украинской армии очень противоречивыми.

Тем временем газета Politico со ссылкой на источник пишет, что в ВСУ нового главкома называют не иначе как «мясник» и «генерал 200». По информации издания, это связано с потерями, которые войска понесли под его началом.