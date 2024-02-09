В США раскрыли два «ужасных» прозвища Сырского в ВСУ Politico: нового главкома Сырского в ВСУ называют «мясник» и «генерал 200»

Фото: Минобороны Украины

Александр Сырский

В Вооруженных силах Украины нового главкома Александра Сырского называют «мясник» и «генерал 200», пишет Politico со ссылкой на источник. По информации издания, это связано с из-за потерями, которые войска понесли под его началом.

Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: «мясник», — говорится в публикации издания.

Другой источник издания, капитан ВСУ, назвал назначение Сырского плохим решением и также отметил, что бойцы прозвали его «генерал 200» по аналогии с «грузом 200», которым обозначают погибших военных.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Также там размещен документ о назначении на эту должность Сырского.

Ранее родной брат Александра Сырского Олег рассказал, что до сих пор живет во Владимире, уже много лет не общается с родственником и ничего про него не знает. По его словам, Александр переехал на Украину давно и сейчас у него там семья и служба.