Брат главкома ВСУ ответил на вопрос о контактах с ним Брат главкома ВСУ Олег Сырский заявил, что давно с ним не общается

Фото: Минобороны Украины

Александр Сырский

Родной брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег рассказал ТАСС, что до сих пор живет во Владимире, уже много лет не общается с родственником и ничего про него не знает. По его словам, Александр переехал на Украину давно и сейчас у него там семья и служба.

Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <...> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда [на Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья, — уточнил Олег Сырский.

Главком ВСУ родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области. Он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, а затем продолжил обучение на Украине в Академии вооруженных сил и Национальной академии обороны.

Сырский дослужился до должности командира 72-й отдельной механизированной бригады, а после переворота в 2014 году стал первым замначальника Главного командного центра ВСУ. Позже его обвинили в огромных потерях, которые понес Киев в «дебальцевском котле», но на его карьере это никак не сказалось.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Также там размещен документ о назначении на эту должность Сырского.