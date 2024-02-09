Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку с поста начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу и назначил на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича, который ранее командовал силами территориальной обороны страны. О перестановках в военном руководстве глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича, — сказал украинский лидер.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский провел встречу с Залужным, на которой заявил ему о необходимости обновления руководства армии. Глава государства поблагодарил генерала за два года службы и предложил ему остаться в команде.

О смене руководства ВСУ также проинформировал министр обороны страны Рустем Умеров. Он выразил благодарность Залужному за все «достижения и победы». Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, который был начальником сухопутных войск.

СМИ писали, что Владимир Зеленский может снять с должности не только главкома ВСУ Залужного, но и начальника Генштаба Сергея Шапталу. Отмечалось, что глава государства уже принял окончательное решение.