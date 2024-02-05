Названо имя генерала ВСУ, от которого планирует избавиться Зеленский «Украинская правда»: Зеленский хочет уволить главу Генштаба ВСУ Сергея Шапталу

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Шаптала и Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу Генштаба ВСУ Сергея Шапталу вместе с главкомом армии Валерием Залужным, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в военных кругах. По информации издания, вопрос с увольнением Залужного и генерал-майора Шапталы уже решен, однако свои посты потерять могут не только они.

Согласно данным издания, отставки могут произойти в течение этой недели. В офисе главы Украины отмечали, что в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский заявлял не только об увольнении Залужного, но и о перезагрузке в секторах и обновлении различных руководителей государства, потому что замена одного человека не даст необходимых изменений.

Ранее Зеленский заявлял, что в зоне боевых действий для ВСУ сложилась патовая ситуация. Украинский президент связал такое положение дел с задержками западных поставок вооружения.

До этого сообщалось, что украинское руководство проинформировало власти США о своем решении уволить главкома Залужного. По данным СМИ, в Белом доме не поддержали решение, но и не оспорили его.

В феврале экс-министр по делам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Зеленский лишится части полномочий после окончания своего президентского срока. По его словам, в мае глава Украины станет исполняющим обязанности президента, так как выборы нового главы государства не проводились.