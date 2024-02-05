Зеленский признал патовую ситуацию на фронте для ВСУ

Фото: МО Украины

В зоне боевых действий для ВСУ сложилась патовая ситуация, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1. Глава государства связал такое положение дел с задержками западных поставок вооружения.

Относительно войны на фронте — это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки, — сказал Зеленский.

В том же интервью он заявил, что раздумывает о «замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере». По его словам, речь идет об отставке всей управленческой группы, в том числе и главкома ВСУ Валерия Залужного. В то же время президент указал на важность единства государства перед лицом трудностей.

Тем временем Вашингтон отстранился от решения по увольнению Залужного. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Белом доме не станут вмешиваться в эту ситуацию. Он отметил, что кадровые решения на Украине являются суверенным правом Киева и украинского президента.

До этого сообщалось, что украинское руководство проинформировало власти США о своем решении уволить главкома. По данным СМИ, в Белом доме не поддержали решение, но и не оспорили его.