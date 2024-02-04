Белый дом самоустранился от решения судьбы Залужного Салливан: США не вмешиваются в ситуацию вокруг возможного увольнения Залужного

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

В Белом доме не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS. По его словам, Вашингтон считает кадровые решения суверенным правом Киева и украинского лидера Владимира Зеленского.

Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне, — сказал Салливан.

29 января Зеленский попросил Залужного покинуть свой пост, но тот отказался. Позднее газета The New York Times написала, что правительство Украины отложило увольнение главкома после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что Залужному не нашли замены.

Также сообщалось, что украинское руководство проинформировало власти США о своем решении уволить Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. По данным СМИ, в Белом доме не поддержали решение, но не оспорили его.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее заявил, что офис Зеленского обеспокоен тем, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный делал не военные, а политические заявления. Парламентарий отметил, что между украинским лидером и генералом нет принципиальных разногласий.