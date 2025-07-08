Салливан раскрыл главные цели администрации Байдена в конфликте на Украине Салливан заявил, что главной задачей Байдена были поставки оружия Украине

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отверг утверждения о том, что администрация Джо Байдена фокусировалась на контроле эскалации конфликта на Украине. Как он заявил в интервью «Общественному», главной задачей были поставки оружия Киеву.

Основной стратегией было предоставить беспрецедентный объем военной помощи Украине и введение исторического уровня санкций в отношении России. Если посмотреть на количество предоставленного нами оружия и скорость, с которой это было сделано, — думаю, это превзошло любые ожидания в феврале 2022-го, — заявил Салливан.

Ранее Министерство обороны США приняло решение приостановить поставки определенных видов вооружений Украине. Речь идет о тысячах боеприпасов для гаубиц, более чем 100 управляемых ракетах Hellfire и свыше 250 ракетах GMLRS, а также ЗРК Stinge и боеприпасах для ЗРК Patriot.

Тем временем в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец выразил мнение, что остановка поставок вооружений Украине — это блеф и вранье США, это хитрая уловка, цель которой — ввести в заблуждение Россию. Как напомнил военэксперт, за последние три года США ни на один день не останавливали работу военно-промышленного комплекса, арсеналы США постоянно пополняются.