Названа причина напряженности в отношениях Зеленского и Залужного Депутат Рады Гончаренко: Залужный начал делать политические заявления

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Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Офис президента Украины Владимира Зеленского обеспокоен тем, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный делал не военные, а политические заявления, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который одним из первых сообщил о возможной отставке главкома. В интервью британской газете The Guardian он отметил, что между украинским лидером и генералом нет принципиальных разногласий.

Лично я считаю, что это плохая идея [об отставке Залужного]. Между ними нет принципиальных разногласий, но офис Зеленского был обеспокоен тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления, — сказал он.

Вечером 29 января депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Валерия Залужного отправили в отставку, но указа пока нет. Депутат отметил, что главнокомандующему предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался. Позднее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подчеркнул, что Зеленский не увольнял Залужного.

После этого американская газета The New York Times сообщила, что правительство Украины отложило увольнение Залужного после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что Залужному не нашли замены.

По версии британского издания The Times, президент Зеленский уволил Залужного, но отменил свое решение, столкнувшись с давлением со стороны военного командования и союзников. Сперва предложение украинского лидера заменить Залужного на посту главкома ВСУ отклонил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, а вслед за ним — командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.