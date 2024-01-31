Стало известно, почему Зеленский передумал увольнять Залужного The Times: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но отменил свое решение, столкнувшись с давлением со стороны военного командования и союзников, пишет The Times со ссылкой на источники. По данным издания, сперва предложение украинского лидера заменить Залужного на посту главкома ВСУ отклонил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, а вслед за ним — командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную, — говорится в тексте.

Как пишет The Times, Залужному предложили уйти в отставку после встречи с Зеленским 29 января, где он заявил его советникам, что их оценки военной ситуации позитивны, но не реалистичны. Когда главком ВСУ ответил отказом, президент Украины сообщил ему, что сам подпишет указ о его увольнении. После этого Залужный, как утверждается, вернулся в рабочий кабинет и заявил, что «собирает вещи».

Зеленский был вынужден пересмотреть свое решение после того, как его союзники, в том числе из США и Великобритании, выразили обеспокоенность в связи с увольнением Залужного. Также президент столкнулся с давлением со стороны военного командования страны.

Ранее газета The New York Times выяснила, что правительство Украины отложило увольнение Залужного после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что правительство не нашло замены Залужному.