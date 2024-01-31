В США назвали причину отказа властей Украины от увольнения Залужного NYT: Залужного не уволили из-за утечки данных о его отставке

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины отложило увольнение главнокомандующего Вооружеными силами страны Валерия Залужного по причине утечки данных о планируемой отставке, сообщает издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Еще одной причиной такого решения было то, что правительство не нашло замены Залужному.

Правительство Зеленского планировало уволить генерала, но отступило в понедельник вечером, когда эта новость просочилась. Сейчас они замедляют процесс, - сказал один из собеседников издания.

Ранее украинские СМИ сообщили, что президент страны Владимир Зеленский лично попросил Залужного покинуть должность и написать соответствующий рапорт. Позднее издание Economist опубликовало информацию, согласно которой начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в последний момент мог отказаться от назначения на пост главнокомандующего ВСУ вместо Залужного.

В свою очередь украинские журналисты не исключили, что слухи о возможной отставке Залужного могли исходить от него самого либо от его сторонников с целью сыграть на опережение. СМИ уточнили, что распространение этой информации использовалось как удар по Зеленскому, чтобы лишить его возможности уволить главкома в будущем.