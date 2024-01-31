Стали известны новые подробности о попытке Зеленского уволить Залужного Bloomberg: Залужный отказался уходить с поста главкома на встрече с Зеленским

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в понедельник, 29 января, попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного покинуть свой пост, но тот отказался, сообщает Bloomberg. По данным агентства, украинский лидер стремится активизировать свое военное влияние после провала украинского контрнаступления.

По данным Bloomberg, Зеленский 29 января встретился с Залужным и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в своем офисе в Киеве, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Отмечается, что глава государства попросил главкома покинуть свою должность, поскольку опасается продвижения российских войск и заморозки конфликта.

Специалист по России и Украине из Фонда Карнеги за Международный мир (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Майкл Кофман в подкасте «Война на скалах» заявил, что решение отстранить Залужного «будет крайне непопулярным среди украинских военных». По его словам, это не решит проблем с мобилизацией на Украине и не исправит положение на фронте.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее заявил, что офис Зеленского обеспокоен тем, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный делал не военные, а политические заявления. Парламентарий отметил, что между украинским лидером и генералом нет принципиальных разногласий.

Американская газета The New York Times сообщила, что правительство Украины отложило увольнение Залужного после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что Залужному не нашли замены.

По версии британского издания The Times, президент Зеленский уволил Залужного, но отменил свое решение, столкнувшись с давлением со стороны военного командования и союзников. Сперва предложение украинского лидера заменить Залужного на посту главкома ВСУ отклонил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, а вслед за ним — командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.