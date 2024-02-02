Властям США доложили о решении Зеленского по Залужному WP: Украина проинформировала США о намерении уволить Залужного

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское руководство проинформировало власти США о своем решении уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами страны, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. По данным СМИ, в Белом доме не поддержали решение, но не оспорили его.

Правительство Украины проинформировало Белый дом, что <...> Зеленский решил уволить <...> Залужного, — говорится в публикации.

Как отмечает WP, в американской администрации признали, что решение об увольнении главкома ВСУ является «суверенным выбором» президента страны.

Ранее стало известно, что 29 января президент Украины Владимир Зеленский попросил Залужного покинуть свой пост, но тот отказался. Позднее газета The New York Times написала, что правительство Украины отложило увольнение главкома после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что Залужному не нашли замены.

Американский журналист Сеймур Херш в свою очередь предположил, что Зеленский захотел уволить главнокомандующего из-за тайного обсуждения последнего с Западом перспективы прекращения огня и завершения конфликта с Россией. По его словам, эти переговоры ведутся с осени 2023 года.