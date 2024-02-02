Журналист рассказал, почему Зеленский хочет уволить Залужного Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного из-за того, что последний тайно обсуждает с Западом перспективы прекращения огня и завершения конфликта с Россией, заявил американский журналист Сеймур Херш. По его словам, эти переговоры продолжаются с прошлой осени.

Как полагает ряд американцев, Зеленский хочет уволить своего главнокомандующего, поскольку знает, что Залужный с прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести секретные переговоры с американскими и западными чиновниками о том, как лучше прийти к прекращению огня и согласовать конец войны с Россией, — написал Херш в своем блоге в Substack.

Ранее сообщалось, что президент Украины попросил главнокомандующего ВСУ покинуть свой пост, но тот отказался. Американская газета The New York Times написала в свою очередь, что правительство Украины отложило увольнение Залужного после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что главкому не нашли замены.

Газета The Washington Post информировала, что главным расхождением между Зеленским и Залужным стал вопрос о масштабах мобилизации в стране. Как уточнил источник, главком в ходе встречи с украинским президентом настаивал на мобилизации 500 тысяч человек, но глава государства отверг эту идею как трудно выполнимую. По его оценкам, Украине не хватает обмундирования, оружия, тренировочных баз, а также средств, чтобы платить военным.