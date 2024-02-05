Зеленский задумался о замене руководящих лиц страны Зеленский рассматривает замену руководящих лиц страны ради перезагрузки

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский раздумывает о «замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере», об этом он рассказал в интервью каналу Rai1. По мнению политика, стране необходимы перемены.

Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало, — подчеркнул президент.

По его словам, речь идет об отставке всей управленческой группы, которая «ведет машину страны», в том числе и главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом Зеленский указал на важность единства государства перед лицом трудностей.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что украинское руководство проинформировало власти США о своем решении уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. В Белом доме не поддержали такое решение, но и не оспорили его.

До этого журналист Сеймур Херш предположил, что президент захотел уволить главкома из-за тайного обсуждения последнего с Западом перспективы прекращения огня и завершения конфликта с Россией. По информации журналиста, эти переговоры ведутся с осени 2023 года. А газета The Washington Post информировала, что главным расхождением между Зеленским и Залужным стал вопрос о масштабах мобилизации в стране.