Названа причина решения Зеленского уволить Залужного WP: Зеленский принял решение об отставке Залужного из-за спора о мобилизации

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, однако тот пока не будет покидать свой пост. Об этом сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники на Украине. По их данным, главным расхождением между Зеленским и Залужным стал вопрос о масштабах мобилизации в стране.

Как уточнил источник, Залужный в ходе встречи с украинским президентом настаивал на мобилизации 500 тысяч человек, но Зеленский отверг эту идею как трудно выполнимую. По его оценкам, Украине не хватает обмундирования, оружия, тренировочных баз, а также средств, чтобы платить военным.

Уточняется, что именно тогда Залужному был предложен другой пост, однако он отказался «покинуть армию». Встреча президента и главкома ВСУ произошла 29 января. В ходе нее Зеленский констатировал усталость украинцев от боевых действий и замедление поставок военной помощи. Именно смена главнокомандующего ВСУ могла бы, по его мнению, переломить ситуацию. При этом источник добавил, что Залужный пока остается на своём посту до официального указа президента.

Ранее сообщалось, что президент Украины попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного покинуть свой пост, но тот отказался. Американская газета The New York Times написала, в свою очередь, что правительство Украины отложило увольнение Залужного после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что Залужному не нашли замены.