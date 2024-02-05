Зеленский лишится части полномочий в мае Экс-министр Тука: Зеленский лишится права назначать министров в мае

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий после окончания своего президентского срока, заявил телеканалу «Прямой» бывший министр по делам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, в мае Зеленский станет исполняющим обязанности президента, так как выборы нового главы государства не проводились. Отмечается, что Зеленский лишится права принимать важные решения по кадровым назначениям в правительстве и в силовых ведомствах Украины.

Выборы президента Украины должны были пройти весной 2024 года, однако они были отменены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации населения. Таким образом, в мае Зеленский потеряет статус президента и станет исполняющим обязанности главы государства. По словам Тука, Зеленский больше не сможет назначать или увольнять министров и генералов. При этом сами министры также теряют свой статус и ряд прав. В частности, они не смогут участвовать в принятии решений.

Президент Украины ранее заявил, что планирует заменить ряд руководящих лиц государства, в том числе в военной сфере. По его словам, республике нужны перемены. Рассуждая о кадровых перестановках, Зеленский подтвердил, что он задумывался об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.