Зеленский назначил нового главкома ВСУ Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский и Александр Сырский

Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины назначен генерал-полковник Александр Сырский, ранее командовавший Сухопутными войсками ВСУ, сообщил в Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский. До него эту должность занимал Валерий Залужный, который был отправлен в отставку по указу главы государства.

Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Сегодня же говорил с генералами [Евгением] Мойсюком и [Михаилом] Забродским. Их опыт — на службе государству, — написал Зеленский.

Как подчеркнул президент Украины, Сырский имеет успешный опыт защиты в Киевской оборонной операции и успешный опыт наступления в Харьковской операции. По мнению Зеленского, 2024 год может стать успешным для Украины после изменений в обороне страны, а именно в ВСУ.

До этого Зеленский провел встречу с Залужным, на которой заявил ему о необходимости обновления руководства армии. Глава государства поблагодарил генерала за два года службы и предложил ему остаться в команде. О смене руководства ВСУ также сообщил министр обороны Рустем Умеров. Он выразил благодарность Залужному за все «достижения и победы».