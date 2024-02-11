«Станет проблемой ВСУ в Авдеевке»: решение Зеленского вызвало тревогу в США CNN: новой проблемой ВСУ в Авдеевке может стать Сырский

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Александр Сырский (в центре)

Генерал Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский решил назначить главнокомандующим ВСУ, может стать новой проблемой украинских войск в Авдеевке, заявили журналисты CNN Эндрю Кэри и Мария Костенко. Они напомнили, что во время боев за Артемовск Сырский запомнился тем, что не щадил своих подчиненных.

Решение продолжать боевые действия перед лицом подавляющей российской огневой мощи принесло ему репутацию человека, готового нести большие потери среди своих солдат, — уточнили авторы.

Журналисты добавили, что именно Авдеевка сейчас, вероятно, прикует к себе внимание Сырского, поскольку президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главкома избежать «застоя» и сменить фокус на поле боя. Вместе с тем авторы CNN и венные источники указывают, что проблемой для ВСУ остается превосходящая численность людей и техники ВС РФ.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что Авдеевка превращается в большой пирог. По его словам, российские силы начали «разрезать» логистику ВСУ внутри города.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что ход боевых действий в Авдеевке напоминает события вокруг «Азовстали». По его словам, город ждет та же судьба, что и завод в Мариуполе. Он отметил, что бойцы ВСУ могут избежать лишних жертв, сдавшись российским войскам.