Ходаковский сравнил ситуацию вокруг Авдеевки со сдачей «Азовстали» Ходаковский: бойцов ВСУ в Авдеевке ждет судьба защитников «Азовстали»

Фото: МО Украины

Ход боевых действий в Авдеевке напоминает события вокруг «Азовстали», заявил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, комментируя приговор большой группе военнослужащих ВСУ в Донецке. По его словам, город ждет та же судьба, что и завод в Мариуполе. Он отметил, что бойцы ВСУ могут избежать лишних жертв, сдавшись российским войскам.

Авдеевка не намного больше, и вокруг нее складывается похожая ситуация: противник локализован, лишен нормального снабжения, еще не окружен, но и не свободен в маневре. Мы можем долбить его, постепенно стирая с лица земли вместе с остатками строений, — он в наших руках. <...> Чего бы ни стоили укрепления, созданные под Авдеевкой, — при нашем разумном подходе итог будет аналогичным, — написал он.

Ходаковский напомнил, что 33 военных, которых судили накануне в Донецке, подняли руки и сдались российской армии. По его словам, противник сдался, когда оказался в ловушке.

Да, велись переговоры и обсуждались условия. Да, продолжение штурмовых действий отняло бы еще немало жизней с нашей стороны, но мы уже пришли к состоянию, когда отдавалось предпочтение уничтожению позиций противника всеми средствами поражения, а не людским наскокам, — отметил военкор.

Ходаковский ранее высказал мнение, что достичь мира на Украине возможно только при победе одной из сторон. По его словам, все понимают, что мира по обоюдному согласию не будет, а перемирие, хотя и возможно, не будет устойчивым.