Военкор сравнил Авдеевку с большим пирогом Руденко: ВС РФ начали «разрезать» логистику ВСУ в Авдеевке, как пирог

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Авдеевка превращается в большой пирог, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, российские силы начали «разрезать» логистику ВСУ внутри города.

Наши военные начали изнутри резать логистические пути противника. Задача — разделить внутри города силы врага, тем самым нарушив их снабжение. Пока все получается, — сообщает журналист.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что ход боевых действий в Авдеевке напоминает события вокруг «Азовстали». По его словам, город ждет та же судьба, что и завод в Мариуполе. Он отметил, что бойцы ВСУ могут избежать лишних жертв, сдавшись российским войскам.

До этого Telegram-канал Mash писал, что военнослужащие ВСУ оказались в огневом котле российских сил в Авдеевке. В южной части города, где идут интенсивные бои, располагаются приблизительно 10 тысяч украинских солдат, практически окружен коксохимический завод.

Перед этом сообщалось, что российские силы разрезают на две части группировку ВСУ в городе. Военкоры считают, что если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны противника здесь ослабнет и фактически распадется на два независимых друг от друга участка.