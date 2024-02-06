Стала известна тактика российских сил в Авдеевке «Военная хроника»: ВС РФ разрезают ВСУ надвое в Авдеевке

Фото: МО РФ

Российские силы разрезают на две части группировку Вооруженных сил Украины в Авдеевке, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По данным канала, тактика оформляется все отчетливее. Отмечается, что ВС РФ уже прошли железнодорожный мост и продвигаются по улицам Сапронова и Леси Украинки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Разрезание группировки в этом районе ВСУ оформляется все отчетливее. Если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны ВСУ в Авдеевке ослабнет еще сильнее, чем сейчас, и фактически распадется на два не зависимых друг от друга участка, — говорится в публикации.

Канал пишет, что украинские силы осознают свое положение, однако отводить войска не спешат даже под угрозой окружения. По данным военкоров, это грозит новой «артемовской мясорубкой».

Накануне военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что российские военные выбили ВСУ с территории карьера под Авдеевкой. По его словам, с этой позиции украинские военные обстреливали Донецк и Ясиноватую. Военкор назвал вытеснение ВСУ с карьера хорошей новостью. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ постепенно ослабляют украинские войска в Харьковской области. По его словам, артиллеристы ВС РФ наносят точечные удары по объектам ВСУ на Купянском направлении. В результате этих ударов была нарушена логистика противника сразу на нескольких участках фронта.