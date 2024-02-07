Стало известно об огненном котле для ВСУ в Авдеевке Mash: солдаты ВСУ в Авдеевке оказались в огневом котле

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВСУ оказались в огневом «котле» российский сил в Авдеевке, пишет Telegram-канал Mash. Как отмечается, в южной части города, где идут интенсивные бои, располагаются приблизительно 10 тысяч солдат противника, практически окружен Коксохимический завод. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По данным канала, российские силы взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Железнодорожном переулке рядом с заводом, предварительно, идет наступление и в Первомайском, где российские войска укрепились в дачном поселке и начали расширять зону контроля. В город зашла 115-я бригада спецназначения Росгвардии, заточенная на уличных боестолкновениях.

Ранее сообщалось, что российские силы разрезают на две части группировку Вооруженных сил Украины в Авдеевке. Военкоры считают, что если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны ВСУ в городе ослабнет и фактически распадется на два не зависимых друг от друга участка.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер считает, что ВС России продвигаются одновременно по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отмечает, что речь идет минимум о девяти участках фронта. Отдельно он выделил Купянск, Работино, Авдеевку и Харьковскую область. По его словам ВСУ не могут остановить атаки.