В ВСУ признали продолжение отступления из Авдеевки Тарнавский: группировка ВСУ «Таврия» продолжает оставлять позиции в Авдеевке

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская оперативно-стратегическая группировка войск «Таврия» продолжает оставлять позиции в Авдеевке (ДНР), сообщил в личном Telegram-канале командующий группировкой Александр Тарнавский. Он также указал, что во время выхода несколько бойцов ВСУ попали в плен.

С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром <...>, в случае необходимости они отходят на новые позиции. К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен, — написал командующий.

Ранее Тарнавский заявлял, что для подразделений ВСУ в Авдеевке подготовлены новые позиции. По его словам, в настоящее время продолжается подготовка укреплений с учетом всех возможных сценариев. Ситуацию в Авдеевке Тарнавский назвал «сложной, но контролируемой». Он добавил, что, согласно принятому решению, ВСУ продолжают «плановое усиление подразделений» и осуществляют «маневр на угрожающих направлениях». Военный подчеркнул, что операция в Авдеевке будет продолжаться и дальше.

В свою очередь Telegram-канал «360» информировал, что российские военные продвинулись к центру Авдеевки. По данным канала, подразделение «Черные Барсы» взяло под контроль городской парк и поликлинику. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

В Пентагоне указывали, что ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ. Высокопоставленная представительница оборонного ведомства говорила, что США и союзники понимают: без $60 млрд, выделение которых не может согласовать Конгресс, у украинской армии нет шансов против ВС России.