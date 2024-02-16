В ВСУ анонсировали переброску бойцов в Авдеевке на новые позиции Тарнавский: для бойцов ВСУ подготовлены новые позиции в Авдеевке

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке подготовлены новые позиции, написал в личном Telegram-канале командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. По его словам, в настоящее время продолжается подготовка укреплений с учетом всех возможных сценариев.

Подготовлены новые позиции, продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. <...> Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее, — отметил военный.

Ситуацию в Авдеевке Тарнавский назвал «сложной, но контролируемой». Он добавил, что, согласно принятому решению, ВСУ продолжают «плановое усиление подразделений» и осуществляют «маневр на угрожающих направлениях». Военный подчеркнул, что операция в Авдеевке будет продолжаться и дальше.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что подразделения ВС РФ предъявили ВСУ ультиматум в Авдеевке, потребовав немедленной капитуляции украинских сил, находящихся в городе.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль Вооруженных сил России. Такая ситуация сложилась из-за нехватки боеприпасов у украинских военных, а также из-за превосходства РФ в живой силе, уточнил он.