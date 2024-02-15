Военкор: ВС РФ объявили ультиматум ВСУ о капитуляции в Авдеевке Военкор Лисицын: украинским силам в Авдеевке предъявлен ультиматум о капитуляции

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы предъявили группировке ВСУ в Авдеевке ультиматум о капитуляции, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын. По его словам, решение о дальнейших действиях украинских сил будет принимать президент страны Владимир Зеленский. Минобороны данную информацию не комментировало.

В районе Авдеевки наступает критический момент: вэсэушникам предъявлен ультиматум о капитуляции. Ожидается, что решение об их следующих действиях будет принято на высшем уровне, непосредственно Зеленским, — пишет журналист.

По его словам, российская армия готовит мощный танковый удар для прорыва и окончательного закрытия котла. Для противника это не секрет, отмечает он. По данным военкора, в командных пунктах ВСУ не скрывают готовности отступить. При этом ситуация для украинских сил обостряется с каждым часом.

Тем временем Вооруженные силы Украины перебросили штурмовые батальоны в район Авдеевки, сообщила в Telegram-канале 3-я отдельная штурмовая бригада украинской армии. По ее информации, ситуация в населенном пункте «чрезвычайно критическая». По данным канала, ВС РФ продолжают активную ротацию войск в районе населенного пункта и перебрасывают туда новые средства.