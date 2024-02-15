«Ситуация критическая»: ВСУ перебросили штурмовиков под Авдеевку ВСУ перебросили штурмовые батальоны под Авдеевку в зоне СВО

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины перебросили штурмовые батальоны в район Авдеевки на Донецком направлении в зоне специальной военной операции России, сообщила в Telegram-канале 3-я отдельная штурмовая бригада украинской армии. По ее информации, ситуация в населенном пункте «чрезвычайно критическая». Отряд сформирован из ветеранов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

3-я отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в Авдеевке остается нестабильной и угрожающей для ВСУ. По данным канала, Вооруженные силы России продолжают активную ротацию войск в районе населенного пункта и перебрасывают туда новые средства.

Военный эксперт Роман Насонов ранее предположил, что ситуация в Авдеевке может пойти по сценарию Артемовска и повторить историю взятия города. При этом он подчеркнул, что населенный пункт не представляет стратегической ценности для ВСУ. Насонов уверен, что российские войска смогут пленить украинских бойцов и уничтожить бронетехнику противника. По его мнению, дальнейшая судьба бойцов ВСУ зависит от действий нового главкома Александра Сырского.