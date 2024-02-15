Военный эксперт предрек Авдеевке повторение судьбы Артемовска Военэксперт Насонов: ситуация в Авдеевке может пойти по сценарию Артемовска

Фото: МО РФ

Ситуация в Авдеевке может пойти по сценарию Артемовска и повторить историю взятия города, заявил военный эксперт Роман Насонов. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что населенный пункт не представляет стратегической ценности для ВСУ. Он допустил, что российские войска смогут пленить украинских бойцов и уничтожить вражескую бронетехнику.

Ситуация в Авдеевке в ближайшее время повторит историю Артемовска. Произойдет рассечение группировок ВСУ и полное освобождение населенного пункта с последующим пленением войск противника и уничтожением вражеской бронетехники, — пояснил эксперт.

Насонов отметил, что дальнейшая судьба бойцов ВСУ зависит от решений главнокомандующего Александра Сырского, который оказался перед сложным выбором. Он может либо вывести из Авдеевки войска, чтобы построить новую линию обороны, либо выполнить требования президента Украины Владимира Зеленского и попытаться удержать населенный пункт «любой ценой». По словам эксперта, Сырский также может попытаться объяснить Зеленскому нецелесообразность дальнейших боев в Авдеевке.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что реалистичный срок взятия под контроль Авдеевки российской армией — две-три недели. Он допустил, что ВС РФ пресекают все попытки ВСУ перебросить на данное направление свежие силы.