Военэксперт назвал реалистичный срок взятия Авдеевки армией России Военэксперт Дандыкин: Авдеевку реально взять под контроль за две-три недели

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что реалистичный срок взятия под контроль Авдеевки российской армией — две-три недели. Он допустил, что ВС РФ пресекают все попытки ВСУ перебросить на данное направление свежие силы.

Думаю, что реальный срок взятия Авдеевки под контроль ВС России — две-три недели. Все решают уже не километры, а сотни метров. Скорее всего, ВКС РФ сносят позиции ВСУ и пресекают любые попытки перебросить подкрепления. Авдеевка превратилась в тришкин кафтан, — считает Дандыкин.

Собеседник не исключил, что у ВСУ в районе Авдеевки начались проблемы с ПВО. Дандыкин предположил, что российская авиация начала применять по позициям украинской армии не только планирующие авиабомбы, но и «обычные».

Предположу, что ВКС РФ из-за проблем ВСУ с ПВО работают не только планирующими, но и обычными бомбами, причем от 250 до 1500 кг. Так что ситуация для ВСУ плачевная по всем статьям, они вынуждены стягивать подкрепления из глубины, с других направлений, но и по ним наносятся удары, — подытожил Дандыкин.

В минувший вторник, 13 февраля, российские военкоры сообщили о нанесении удара по украинскому военному полигону, расположенному в районе села Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР. Предполагается, что в результате удара ВСУ потеряли около 1,5 тысячи солдат, проходивших боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку. Украинская сторона пока не прокомментировала данную информацию.