В США признали успехи российской армии под Авдеевкой Кирби: Авдеевка находится на грани перехода под контроль ВС России

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Город Авдеевка, расположенный на территории ДНР, находится на грани перехода под контроль Вооруженных сил России, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, такая ситуация сложилась из-за нехватки боеприпасов у украинских военных, а также из-за превосходства РФ в живой силе.

Мы получаем отчеты от украинцев о том, что ситуация является критической. Россияне продолжают наступать на украинские позиции каждый день. Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль, — сказал представитель Белого дома.

Кирби добавил, что США не смогли предоставить Украине боеприпасы, «в которых она отчаянно нуждается», из-за отсутствия одобрения конгрессом законопроекта о выделении дополнительного финансирования. Он подчеркнул, что цена подобного бездействия велика и она «ложится на плечи украинских военнослужащих». Представитель Белого дома предупредил, что в случае, если республиканцы в палате представителей «не начнут действовать», сложившаяся под Авдеевкой ситуация может повториться на любом участке фронта.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что подразделения ВС РФ предъявили ВСУ ультиматум в Авдеевке, потребовав немедленной капитуляции украинских сил, находящихся в городе.

Издание Financial Times писало, что бои за Авдеевку станут первым испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Как пояснил сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, решающим моментом будет то, какой ценой Киев хочет удержать город. По его мнению, руководству страны придется найти «сложный баланс» между сохранением сил ВСУ и нанесением ущерба российской армии.