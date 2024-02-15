Бои за Авдеевку станут первым испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считают опрошенные Financial Times эксперты. Они сравнили сложившуюся ситуацию со сражением за Бахмут (Артемовск) и подчеркнули, что Украине будет сложно сохранить одновременно и город, и военные силы.
Как пояснил сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, решающим моментом будет то, какой ценой Киев хочет удержать Авдеевку. По его мнению, Сырскому и президенту Украины Владимиру Зеленскому придется найти «сложный баланс» между сохранением сил ВСУ и нанесением ущерба российской армии.
В свою очередь отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан считает, что бои за Авдеевку станут первым испытанием для Сырского. Он уверен, что они дадут представление о том, может ли главком ВСУ показать результаты «при истощающихся военных ресурсах Украины».
Как и Бахмут, президент, похоже, не хочет отдавать Авдеевку, даже если военная ситуация говорит о том, что вывод войск может быть лучшим вариантом для сохранения оставшихся бойцов. Не отдать территорию и сохранить силы в нынешних условиях будет очень сложно, — сказал он.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российские силы в Авдеевке «вкатывают в землю» бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, потери у врага «колоссальные». ВС РФ, после сегодняшнего удара по Белгороду, «рвут противника на куски», подчеркнул он. Военкор отмечает, что российский флаг уже развевается на севере города.