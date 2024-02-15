Эксперты рассказали о сложном выборе Сырского из-за Авдеевки FT назвала бои за Авдеевку первым испытанием главкома ВСУ Сырского

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Александр Сырский

Бои за Авдеевку станут первым испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считают опрошенные Financial Times эксперты. Они сравнили сложившуюся ситуацию со сражением за Бахмут (Артемовск) и подчеркнули, что Украине будет сложно сохранить одновременно и город, и военные силы.

Как пояснил сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, решающим моментом будет то, какой ценой Киев хочет удержать Авдеевку. По его мнению, Сырскому и президенту Украины Владимиру Зеленскому придется найти «сложный баланс» между сохранением сил ВСУ и нанесением ущерба российской армии.

В свою очередь отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан считает, что бои за Авдеевку станут первым испытанием для Сырского. Он уверен, что они дадут представление о том, может ли главком ВСУ показать результаты «при истощающихся военных ресурсах Украины».

Как и Бахмут, президент, похоже, не хочет отдавать Авдеевку, даже если военная ситуация говорит о том, что вывод войск может быть лучшим вариантом для сохранения оставшихся бойцов. Не отдать территорию и сохранить силы в нынешних условиях будет очень сложно, — сказал он.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российские силы в Авдеевке «вкатывают в землю» бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, потери у врага «колоссальные». ВС РФ, после сегодняшнего удара по Белгороду, «рвут противника на куски», подчеркнул он. Военкор отмечает, что российский флаг уже развевается на севере города.