Военкор рассказал, как ВС РФ «вкатывают в землю» ВСУ в Авдеевке за Белгород Поддубный рассказал о колоссальных потерях ВСУ в Авдеевке

Фото: МО РФ

Российские силы в Авдеевке «вкатывают в землю» бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, потери у врага «колоссальные». ВС РФ, после сегодняшнего удара по Белгороду, «рвут противника на куски», отмечает он.

Только что получил добрые вести от офицеров, которые убивают противника в Авдеевке. Азовцев просто вкатывают в землю. Потери у неонацистов колоссальные. Они не отходят, они трупами остаются на позициях. Бойцы и командиры армии России, особенно после сегодняшней трагедии в Белгороде, рвут противника на куски. Артиллерия, авиация сжигают позиции врага, — пишет журналист.

Военкор отмечает, что российский флаг уже развевается на севере города. Обстановка такова, что даже если командование ВСУ примет решение выводить личный состав, то это будет сопровождаться значительными потерями противника, считает он.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что российские силы предъявили группировке ВСУ в Авдеевке ультиматум о капитуляции. По его словам, решение о дальнейших действиях украинских сил будет принимать президент страны Владимир Зеленский. Минобороны данную информацию не комментировало.