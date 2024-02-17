Зеленский обвинил Запад в сдаче Авдеевки Зеленский обвинил Запад в сдаче Авдеевки и признал превосходство ВС РФ

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о превосходстве Вооруженных сил России над ВСУ и назвал конфликт «несправедливым». Украинский лидер также констатировал, что в итоге живая сила Украины вынуждена сражаться против дальнобойной артиллерии.

Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества. Если у тебя артиллерия до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ, — сказал он.

Помимо этого, Зеленский заявил, что причина выхода войск Украины из Авдеевки кроется в недостаточной помощи западных партнеров, а также в «искусственном» дефиците боеприпасов. Этот вопрос, по его словам, не зависит от украинской стороны.

Ранее стало известно, что украинское командование приняло решение об отступлении из Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что это продуманный отход. Однако советник главы ДНР Ян Гагин констатировал, что происходящее больше похоже на бегство — украинские военные бросают раненых, а множество подразделений остаются забытыми.

Также ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ВС РФ вынудили ВСУ отступить из Авдеевки благодаря авиации и новым образцам бомб, с которыми западные системы ПВО не смогли справиться.